Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам президента Казахстана

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В Казахстане на президентских выборах будут задействованы более 10 тысяч участков, а в списки избирателей включены около 12 миллионов граждан, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

"Аккредитация международных наблюдателей завершилась вчера - 14 ноября. Всего при Центральной избирательной комиссии аккредитован 641 наблюдатель, в том числе представители миссий наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, ОИС, а также представители 35 иностранных государств", – рассказал на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Он поблагодарил дипкорпус за намерение принять участие в наблюдении за президентскими выборами и заверил, что ЦИК обеспечит максимальную открытость, прозрачность и демократичность процедур проведения голосования. Главы дипломатических миссий Казахстана за рубежом и миссий по наблюдению за выборами в Казахстане от БПИПЧ/ОБСЕ и СНГ также приняли участие в брифинге.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди отметил, что, учитывая значительные глобальные геополитические вызовы, предстоящие внеочередные выборы важны не только для Казахстана, поскольку сейчас стабильный и процветающий Казахстан в значительной степени отвечает интересам международного сообщества.