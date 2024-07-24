Иностранного преступника с поддельным паспортом задержали в Шымкенте
Сегодня, 22:18
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Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
109Фото: polisia.kz
В Шымкенте задержали разыскиваемого с поддельным паспортом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся на территории страны гражданине соседнего государства, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупном размере.
В ходе проверки оперативных данных разыскиваемый преступник задержан в Шымкенте.
Установлено, что он незаконно въехал на территорию Казахстана. У него изъят поддельный документ гражданина одной из стран Центральной Азии, по которому мужчина намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.
Задержанный арестован. Решается вопрос об экстрадиции.
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