Иностранного преступника с поддельным паспортом задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержали разыскиваемого с поддельным паспортом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся на территории страны гражданине соседнего государства, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе проверки оперативных данных разыскиваемый преступник задержан в Шымкенте.

Установлено, что он незаконно въехал на территорию Казахстана. У него изъят поддельный документ гражданина одной из стран Центральной Азии, по которому мужчина намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.

Задержанный арестован. Решается вопрос об экстрадиции.



