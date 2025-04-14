По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет", - написал министр внутренних дел РК Ержан Саденов в Instagram.

По его словам, подозреваемого задержали по горячим следам при попытке скрыться. Его водворили в ИВС.

"Расследование на моем личном контроле. Соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона", - дополнил глава ведомства.

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