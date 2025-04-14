Иностранного мотоциклиста дважды пырнули на АЗС в Казахстане
В Сети появилось видео жуткого нападения на водителя мотоцикла в Жамбылской области.
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По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет", - написал министр внутренних дел РК Ержан Саденов в Instagram.
По его словам, подозреваемого задержали по горячим следам при попытке скрыться. Его водворили в ИВС.
"Расследование на моем личном контроле. Соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона", - дополнил глава ведомства.
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