Сотрудники МЧС спасли иностранку и таксиста, застрявших на просёлочной дороге в Джангельдинский районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека, застрял в грязевой массе.

Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол по бездорожью проехали около 100 километров. Они отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель такси вернулся в село Акколь, а пассажирку спасатели доставили в посёлок Торгай.

В медицинской помощи никто не нуждался. Как выяснилось, гражданка Нидерландов на такси хотела доехать в Костанай, а дальше поехать в Астану.