Иностранку спасли из грязи в Костанайской области
Гражданка Нидерландов на такси хотела доехать в Костанай.
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
137Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК
Сотрудники МЧС спасли иностранку и таксиста, застрявших на просёлочной дороге в Джангельдинский районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека, застрял в грязевой массе.
Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол по бездорожью проехали около 100 километров. Они отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель такси вернулся в село Акколь, а пассажирку спасатели доставили в посёлок Торгай.
В медицинской помощи никто не нуждался. Как выяснилось, гражданка Нидерландов на такси хотела доехать в Костанай, а дальше поехать в Астану.
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