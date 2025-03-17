  • 17 Марта, 22:13
  • BAIGENEWS

Иностранку спасли из грязи в Костанайской области

Гражданка Нидерландов на такси хотела доехать в Костанай.

Сегодня, 20:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иллюстративное фото/МЧС РК Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
137
Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК

Сотрудники МЧС спасли иностранку и таксиста, застрявших на просёлочной дороге в Джангельдинский районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека, застрял в грязевой массе.

Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол по бездорожью проехали около 100 километров. Они отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель такси вернулся в село Акколь, а пассажирку спасатели доставили в посёлок Торгай.

В медицинской помощи никто не нуждался. Как выяснилось, гражданка Нидерландов на такси хотела доехать в Костанай, а дальше поехать в Астану.

Самое читаемое

Наверх