Иностранка с "липовым" казахстанским паспортом пыталась попасть в страну

12 октября Пограничной службой КНБ в международном аэропорту г.Астана задержана иностранная гражданка, пытавшаяся пересечь границу на въезд по поддельному паспорту Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.



Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.

"С начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 198 фактов использования недействительных и чужих паспортов. Пограничная служба КНБ информирует, что за нарушения границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.