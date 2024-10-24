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Иностранка с "липовым" казахстанским паспортом пыталась попасть в страну

Сегодня, 09:24
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kzkazan.ru Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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Фото: kzkazan.ru

12 октября Пограничной службой КНБ в международном аэропорту г.Астана задержана иностранная гражданка, пытавшаяся пересечь границу на въезд по поддельному паспорту Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.

"С начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 198 фактов использования недействительных и чужих паспортов. Пограничная служба КНБ информирует, что за нарушения границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

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