Иностранка с "липовым" казахстанским паспортом пыталась попасть в страну
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
195Фото: kzkazan.ru
12 октября Пограничной службой КНБ в международном аэропорту г.Астана задержана иностранная гражданка, пытавшаяся пересечь границу на въезд по поддельному паспорту Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
"С начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 198 фактов использования недействительных и чужих паспортов. Пограничная служба КНБ информирует, что за нарушения границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
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