Иностранец вывез в Казахстан бивни мамонта на 46,5 миллионов тенге

Фото: рixabay

53 бивня мамонта стоимостью почти 46,5 миллионов тенге незаконно вывез в Казахстан житель Якутии. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, передаёт BaigeNews.kz.

Как установили оперативники, россиянин наладил канал незаконного вывоза из России предметов палеонтологии. Добычу бивней мамонта он осуществлял на территории Якутии. Впоследствии пересылал бивни в Республику Казахстан.

"Он знал, что бивни мамонта относятся к культурным ценностям, на их вывоз с территории Российской Федерации требуется заключение эксперта, аккредитованного Министерством культуры России. С целью получения таких разрешительных документов он неоднократно обращался в Министерство культуры России, однако получал отказы. Понимая, что легальным способом вывезти бивни не получится, он обратился к эксперту, не имеющему соответствующей аккредитации, и получил заключение на вывоз. Тем самым он надеялся придать законный вид товару и ввести в заблуждение контролирующие органы. Однако таможенники раскрыли его преступный замысел", - говорится в сообщении таможни.

Согласно проведенной Минкультом экспертизе, вывозимые бивни мамонта являются редкими и содержат информацию, имеющую интерес для палеонтологии. 53 бивня отнесены к культурным ценностям, при этом два из них – имеют особое научное значение.

За незаконное перемещение через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Проводится расследование.