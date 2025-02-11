В Степногорске ликвидировали фитолабораторию по выращиванию марихуаны. Задержан 37-летний гражданин России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

В квартире, где располагалась "теплица", жили пятеро детей.

В ходе обыска изъяты: фитолампы, вентилятор и другие элементы для культивации растений; удобрения и химические реагенты; пластиковая тара с веществом, похожим на наркотическое; кустарники с характерным запахом марихуаны; пакеты с семенами.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления задержанным каннабиноидов. Он признался, что заказал семена через Telegram и получил их почтой, после чего организовал домашнюю теплицу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Досудебное расследование продолжается.