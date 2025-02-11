Иностранец выращивал марихуану в Степногорске
Мужчина оказался многодетным отцом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Степногорске ликвидировали фитолабораторию по выращиванию марихуаны. Задержан 37-летний гражданин России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.
В квартире, где располагалась "теплица", жили пятеро детей.
В ходе обыска изъяты: фитолампы, вентилятор и другие элементы для культивации растений; удобрения и химические реагенты; пластиковая тара с веществом, похожим на наркотическое; кустарники с характерным запахом марихуаны; пакеты с семенами.
Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления задержанным каннабиноидов. Он признался, что заказал семена через Telegram и получил их почтой, после чего организовал домашнюю теплицу.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Досудебное расследование продолжается.
Самое читаемое
- Учёный из Уханя раскрыл правду о COVID: вирус "специально создан" для сокращения населения
- Судью отправили за решётку в Шымкенте
- В Мангистауской области незаконно завышали тарифы на электроэнергию
- Квартиры резко подорожали в нескольких регионах Казахстана
- Непристойные фото и видео детей взбудоражили Петропавловск