В Казнете набирает популярность видео от путешественника из Беларуси, который нелестно высказался о состоянии придорожных туалетов на трассах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. В ролике иностранец честно делится впечатлениями от поездки по Казахстану, назвав туалеты на заправках "одним из главных минусов" путешествия.

По словам мужчины, практически все туалеты, встречающиеся на трассах, находятся в плачевном состоянии: антисанитария, резкий запах, отсутствие условий для минимального комфорта.

"Где-то внутри хочется сделать шаг назад. Это не просто неудобно - это ужасно", - говорит белорус в видео.

Казахстанские пользователи соцсетей отреагировали неожиданно - большинство не стали спорить, а, наоборот, поддержали путешественника.

"Если вы были в Беларуси, вы поймёте его. Я был у них в Минске и Гродно - туалеты в пути как в наших ТРЦ. После Беларуси я начал менять отношение к чистоте - с себя", - поделился один из комментаторов.

Другие отметили, что проблему давно пора решать системно - не только на уровне культуры поведения, но и инфраструктурно:

"В других странах туалеты - платные и ухоженные. Лучше платить 200–500 тенге, но пользоваться нормальными условиями и знать, что уборщице платят за её труд".

Тем временем видео продолжает собирать тысячи просмотров и обсуждений.

Ранее мы сообщали, что 19-летний иностранец нарушил ПДД на миллион тенге в Алматы.