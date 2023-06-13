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Иностранец украл духи за 130 тысяч тенге в Астане
Укравшего духи иностранца задержала полиция Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратилась владелица магазина косметики, она сообщила о краже духов, стоимостью 130 тысяч тенге. На видеокадрах замечен мужчина, который зашел в бутик и рассматривал товар на полках. Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, он взял с полки коробочку и положил в карман.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские района Алматы, отследив по видеокамерам путь следования, задержали мужчину. Им оказался 31-летний гражданин Узбекистана. В настоящее время заведено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Иностранец в совершении кражи признался, проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
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