Иностранец шантажировал казахстанку распространением интимных фото

В Шымкенте задержали мужчину, вымогавшего у казахстанки деньги за интимные фотографии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью городского ДП получили заявление от местной жительницы о том, что мужчина, с которым она познакомилась в соцсети, спустя пару месяцев переписки получил доступ к её личным данным и фотографиям, стал угрожать распространением снимков среди близких и требовать деньги.

УБОПовцы задержали шантажиста в Атырау. Им оказался 34-летний гражданин Узбекистана.

Полицейские проводят расследование по статье 194 УК - “Вымогательство”.

Стражи порядка не исключают, что подозреваемый может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.