Иностранец разбил стёкла припаркованных авто в Астане

Пьяный хулиган разбивал стёкла припаркованных автомобилей в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Вечером мужчина, находясь во дворе жилого дома по улице Достык, разбил стекло на автомобиле Toyota. Спустя один час во дворе дома по улице Сыганак он совершил аналогичное правонарушение, разбив лобовое стекло Chevrolet Cobalt", - указывается в сообщении.

Полицейские района Есиль установили 37-летнего гражданина Узбекистана. Выяснилось, что иностранец, который находился в нетрезвом состоянии, причастен ещё к двум аналогичным фактам.

Причинённый ущерб устанавливается, по факту хулиганства проводится досудебное расследование. Мужчина дал признательные показания и водворен в приёмник-распределитель. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, проводится проверка причастности к ранее совершённым аналогичным преступлениям на территории столицы.