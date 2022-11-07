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pixabay.com Вчера, 22:47
167
Фото: pixabay.com

Иностранец погиб на стройке в Талдыкоргане

Полицейские в Талдыкоргане расследуют гибель иностранца на стройке, передаёт BaigeNews.kz.

"6 ноября на одном из объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с 4-го этажа строящегося здания. Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта". - сообщили в полиции.

По факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное статьей 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

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#происшествие #Талдыкорган #строительство
BaigeNews.kz
Вчера, 22:47
167
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