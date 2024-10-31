Иностранец нарушил ПДД на 5 млн тенге в Караганде

Водителя с неоплаченными штрафами на пять миллионов тенге остановили полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Экипаж патрульной полиции заметил на дороге авто, двигавшееся с явным превышением скорости.

"После проверки выяснилось, что 40-летний гражданин соседнего государства накопил штрафы в размере почти пять миллионов тенге за короткий период пребывания в стране. Основными правонарушениями водителя являются многочисленные превышения скоростного режима", - сообщили в полиции.

Honda Accord забрали на штрафстоянку до выполнения владельцем всех штрафных обязательств.