Иностранец на грузовике оказался в грязевой ловушке в Казахстане
Ему помогли спасатели МЧС РК.
Сегодня, 07:33
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Сегодня, 07:33Сегодня, 07:33
25Фото: скриншот видео
Водитель-иностранец на грузовой автомашине застрял в грязевой ловушке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Это произошло вблизи села Лесное Федоровского района на объездной дороге. Водитель – гражданин Узбекистана, он следовал транзитом через регион.
На помощь незамедлительно выехали спасатели МЧС на вездеходной технике высокой проходимости. Спустя некоторое время они вытащили грузовик из грязи и сопроводили его до сухого участка трассы.
Медицинская помощь водителю не потребовалась. Мужчина выразил благодарность за оперативную помощь.
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