Водитель-иностранец на грузовой автомашине застрял в грязевой ловушке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это произошло вблизи села Лесное Федоровского района на объездной дороге. Водитель – гражданин Узбекистана, он следовал транзитом через регион.

На помощь незамедлительно выехали спасатели МЧС на вездеходной технике высокой проходимости. Спустя некоторое время они вытащили грузовик из грязи и сопроводили его до сухого участка трассы.

Медицинская помощь водителю не потребовалась. Мужчина выразил благодарность за оперативную помощь.