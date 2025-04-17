  • 17 Апреля, 07:42
  • BAIGENEWS

Иностранец на грузовике оказался в грязевой ловушке в Казахстане

Ему помогли спасатели МЧС РК.

Сегодня, 07:33
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:33
Сегодня, 07:33
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Фото: скриншот видео

Водитель-иностранец на грузовой автомашине застрял в грязевой ловушке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это произошло вблизи села Лесное Федоровского района на объездной дороге. Водитель – гражданин Узбекистана, он следовал транзитом через регион.

На помощь незамедлительно выехали спасатели МЧС на вездеходной технике высокой проходимости. Спустя некоторое время они вытащили грузовик из грязи и сопроводили его до сухого участка трассы.  

Медицинская помощь водителю не потребовалась. Мужчина выразил благодарность за оперативную помощь.

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