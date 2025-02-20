В Рудном задержан гражданин соседнего государства. Установлено, что он приехал из-за границы для осуществления мошеннической деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

"Во время обыска в съемной квартире полицейские изъяли устройство SIM-box, предназначенное для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения мошеннических действий на территории Республики Казахстан. Также были изъяты маршрутизатор, более 1200 SIM-карт казахстанских сотовых операторов, мобильный телефон с двумя IMEI-кодами, 8 банковских карт и авиабилеты", - говорится в сообщении ДП.

Для управления SIM-box он использовал Telegram, получая указания от "кураторов". За свои действия мужчина получал ежедневно по 200 долларов США.



В настоящее время по данному факту полицией проводится досудебное расследование.

Иностранец помещен в ИВС. За содействие интернет-мошенникам ему может грозить до двух лет лишения свободы.