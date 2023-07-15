Иномарка сбила верблюда в Актау: госпитализированы двое пострадавших

Фото: lada.kz

ДТП произошло по дороге в аэропорт Актау. Автомобиль Infinity сбил верблюда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации департамента полиции региона, вызов поступил 14 июля в 9:20 часов.

"Водитель автотранспорта Infinity совершил наезд на верблюда. Двое пострадавших были доставлены в областную больницу. Животное погибло на месте аварии", — сообщили в полиции.

На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.