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  • Иномарка перевернулась недалеко от Талдыкоргана. Погибли два человека
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:06
106
Сегодня, 14:06
106
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Иномарка перевернулась недалеко от Талдыкоргана. Погибли два человека

На десятом километре трассы Талдыкорган — Уштобе перевернулся автомобиль Volkswagen Golf. В результате ДТП погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла 1 января. 

"42-летний водитель не справился с рулевым управлением и, выехав за обочину дороги, допустил ее опрокидывание. На месте происшествия погибли сам водитель и 35-летняя женщина, которая находилась в салоне авто. По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 345 УК РК", — говорится в сообщении.

В велдомстве напомнили, что на территории области Жетысу с 31 декабря по 4 января продолжают сохраняться сложные погодные условия, сопровождаемые снегопадом и гололедицей на автодорогах.

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#дтп #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:06
106
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