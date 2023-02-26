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Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 20:08
163
Сегодня, 20:08
163
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Иномарка опрокинулась в области Жетысу: погиб человек

Один человек погиб, двое госпитализированы в результате опрокидывания авто в области Жетысу,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 26 февраля в Панфиловском районе. 

" За рулём "Ауди-100" находился 67-летний мужчина, который на 275 километре автодороги Западный Китай — Западная Европа, потеряв управление машиной, допустил ее опрокидывание. В салоне авто также находились четыре пассажира, один из которых, 1962 года рождения, погиб. Двоих с серьёзными травмами госпитализировали в больницу", — сообщили в полиции.

На месте происшествия продолжают работать патрульные и следственно-оперативная группа Панфиловской районной полиции. 

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#полиция #дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:08
163
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