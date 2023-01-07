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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:01
225
Сегодня, 21:01
225
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Иномарка насмерть сбила двух пешеходов под Талдыкорганом

Смертельное ДТП произошло на 263 километре дороги Алматы-Оскемен, погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

33-летний водитель Nissan Cefiro сбил двух пешеходов. Мужчины скончались на месте происшествия. 

"По факту начато досудебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства смертельного ДТП. Назначены экспертизы", —  прокомментировали в полиции.

Автомобиль помещён на спецстоянку. 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп #полиция #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:01
225
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