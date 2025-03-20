В Пекине состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между РГП "Национальный ядерный центр РК", компанией China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и Шанхайским университетом Цзяотун. Стороны договорились о создании Научно-технического инновационного центра водородной энергетики Центральной Азии в Курчатове, передаёт BaigeNews.kz.

Центр станет ключевой научной и технологической площадкой для проведения исследований и разработок в области водородных технологий, тестирования и внедрения передовых решений в энергетическом секторе.

Его создание направлено на развитие международного сотрудничества в области "зелёной" энергетики, повышение конкурентоспособности Казахстана в сфере водородных технологий, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также даст импульс в реализации инновационных проектов.

Вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс отметил, что водородная энергетика — одно из ключевых направлений глобального энергетического перехода. Казахстан обладает значительным потенциалом в данной сфере, и создание центра в Курчатове откроет новые возможности для развития науки, технологий и промышленности.

Проект станет важным шагом в реализации стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и продвижению экологически чистых технологий в энергетическом секторе.