Инновационный способ ремонта канализационных сетей применят в Семее

В 2025 году в Семее ожидаются масштабные работы по замене системы водоснабжения и водоотведения. Если водоснабжающие сети в городе изношены в среднем на 70%, то канализационные трубы намного больше, что считается высоким показателем ветхости и автоматически заносит коммуникацию в красную зону риска. Такое положение дел вызывает массу проблем, с которыми круглый год борются слесари, дефицит которых в последние годы остро ощущается на коммунальном водоснабжающем предприятии. Как намерены решать вопрос с подачей и отведением живительного коммунального блага в Семее, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Семей знаменит как минимум двумя общеизвестными фактами о воде. Первый – это её качество. О вкусе воды из города на Иртыше говорят во всём Казахстане и за его пределами. Особенно те, кто когда-то жил здесь. И это неслучайно.

Город стоит на Глуховском месторождении с достаточным количеством живительной влаги отличного состава. Сосновый бор и родниковые источники добавляют характеристикам семейской воды ещё пару звёзд, делая её живой, чистой и полезной.

Второй факт – исторический: Семей – родина первого общественного водопровода в стране.

Немного истории

В 1880-х годах Семипалатинский голова Александр Васильевич Москвин решил обеспечить население водой и начал переписку с ближайшими городами, где успешно функционировал водопровод. Это были Тюмень и Оренбург. Он выяснил стоимость сооружения и технические характеристики. После двух неудачных попыток устроить водопровод, которые пытались реализовать екатеринбургский купец-технолог Поликовский и верненский купец Пётр Давыдов, Александр Москвин в 1884 году взялся сам руководить строительством и довёл дело до конца. Он потратил на это 16 048 рублей, половина из которых – средства частных меценатов, а вторая половина – его собственное жалованье.

Водонапорная башня №2 в Семее

В результате за лето 1894 года был построена первая водопроводная сеть, и по чугунным трубам из притоки Иртыша Семипалатинки пошла вода, которая на первых порах снабжала несколько домов и фонтаны. На эти деньги также построили "каменное здание, в котором помещается водоподъёмная паровая машина с котлом, а также устроена на фундаменте деревянная башня с резервуаром восемь тысяч вёдер воды", говорится в исследовании семейского краеведа Виктора Кашляка.

Во время изучения истории городского водоснабжения краевед выяснил, что свинец для соединения труб покупали в Семипалатинском резервном батальоне – это были 70 пудов использованных стреляных пуль.

Кстати, в городе до сих пор по прямому назначению используется здание водонасосной станции 1910 года постройки. Сегодня это не только стратегический объект, но и памятник архитектуры местного значения. Но несмотря на более чем вековую историю, он снабжает всю центральную часть города водой.

Насосная станция 1910 года постройки. Памятник архитектуры

К слову, многие трубы, по которым населению поступает вода, тоже характерны своим почтенным возрастом. Отсюда и проблемы. Каждый год на сетях происходят десятки аварий. По словам главы водоснабжающего предприятия "Семей водоканал" Талгата Кенжебаева, отдельные участки испещрены хомутами. Поэтому порой очередную заплатку просто некуда ставить.

Миллиарды на реконструкцию

В 2013 году Семей посетила французская компания, которая оценила обветшалость состояния коммунального хозяйства. По их приблизительной оценке, на реконструкцию всех сетей по подаче и отведению воды нужно было потратить около 300 млрд тенге.С тех пор прошло 11 лет.

"Сейчас коммунальной политике, первое, что необходимо сделать, это обеспечить на 100% всех людей водой. Согласно инвестиционной программе "Тариф взамен на инвестиции" мы делаем текущий ремонт наиболее аварийных участков, включаем их в программу. А наиболее крупные затратные проекты реализуем на бюджетные средства, подаём заявки в город и область", – пояснил Талгат Кенжебаев.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, на сегодня обеспеченность семейчан водой составляет 94%. В этом году были завершены семь проектов по водоснабжению. В случае, если очередные семь проектов будут реализованы до конца следующего года, то формально весь город можно будет считать на 100% обеспеченным водой. Кроме того, эти работы могут сдвинуть проблему износа сетей в сторону уменьшения.

По словам руководителя предприятия "Семей водоканал", на амортизационные средства коммунальный монополист может только производить текущий ремонт и содержать сети. Доход компании за девять месяцев составил 2,4 млрд тенге, а расходы – 2,9 млрд. Причина – убыточный тариф из-за удорожания ГСМ, налогов, расходных материалов.

"Износ сетей водоснабжения по Семею составляет свыше 70%. Аварии случаются, в основном, на магистральных сетях. По левому берегу на улице Широкой, на 905-й стройке, на правом берегу по улице Козбагарова, в микрорайоне Энергетик, в посёлке РСУ и других локациях. Силами ГКП "Семей водоканал" проводятся текущие капитальные ремонты на небольшую протяжённость, а для снижения износа необходима реконструкция сетей или новое строительство, которое требует большого финансирования", – отметил Талгат Кенжебаев.

Реконструкция и капитальный ремонт производятся за счёт бюджетных средств. Поэтому заявки в отдел ЖКХ от ГКП "Семей водоканал" поступают регулярно. Так, в следующем году в Семее запланированы масштабные работы по реконструкции водовода по улице Козбагарова, который в этом году всполошил большую часть горожан. В конце мая серьёзная неисправность оставила без воды всю правобережную часть Семея – 36 соцобъектов, 48 учреждений образования, 1261 многоэтажку и 406 домов частного сектора.

"В рамках инвестиционной программы за счёт собственных средств мы разработали экспертизу проекта по проблемному участку на Козбагарова. Стоимость составила около 200 млн тенге. Думаю, его реализация пойдёт в следующем году через городской бюджет. В этом случае мы наконец-то достанем нашу трубу из-под теплотрассы и заменим её", – наметил план работ глава ГКП "Семей Водоканал".

Замурованные под теплосетям водопроводные сети – это настоящий квест для слесарей. Зачастую именно из-за труднодоступности затягивается процесс ремонта. Так обстоят дела и в других городах Казахстана.

"Во время реконструкции сетей мы предусматриваем новое местоположение сетей по соседству с тепловыми, но это не всегда возможно", – говорит глава водоснабжающего предприятия.

Канализационные реки

Ещё один проблемный объект – это "Мясокомбинатовский коллектор" – крупнейшая и старейшая в Семее канализационная сеть, которая с каждым годом всё больше рушится. Начало её строительства приходится на 30-е годы прошлого века, около 90 лет назад.

Ветхость труб приводит к выходу канализационных стоков на поверхность земли, в результате чего образуются лужи из нечистот и стабильный смрад в воздухе.

"Самая большая проблема нашего города – Мясокомбинатовский коллектор. Проект готов. Мы подали по нему бюджетную заявку в областной акимат, проект обойдётся примерно в 1,5 млрд тенге", – рассказал Талгат Кенжебаев.

Чтобы не вскрывать плиты на всём протяжении канализационной сети, а это около 15 км, во время реконструкции коллектора впервые в Семее применят технологию санации.

"Если говорить простым языком, то в старую трубу будут запускать специальные материалы, которые обволакивают внутри трубы, чистят и запускают новую трубу. Мы ждём. Это новый метод для нашего города для водопроводных и канализационных сетей", – рассказал о предстоящих новшествах руководитель коммунального предпрятия.

Существует два подхода к санации трубопроводов. Первый из них – реновация – сопровождается демонтажем старых труб. Второй метод – релайнинг – осуществляется без разрушения обветшалых конструкций. Метод релайнинга ещё называют "труба в трубе". Он включает в себя внедрение новых полиэтиленовых труб в заранее подготовленные и очищенные от коррозии старые трубы.

В городе расположено четыре водозабора. Правый берег города получает воду от водозаборов "Смычка" и "Затон". Жители левобережья – от станций "Большой" и "Свобода". В Семее пролегают 539 км водопроводных и 286 км канализационных сетей. Это так называемые официальные сети, которые состоят на балансе предприятия "Семей водоканал". Кроме них в Семее немало бесхозных труб, которые ещё предстоит оформить и передать коммунальщикам для эксплуатации.

"С 2010 года в городе было выполнено много проектов, построено немало зданий. На сегодняшний день передать трубы на баланс – большая проблема. По времени и финансовым затратам это сложно. При этом обслуживать бесхозные сети мы не можем. Поэтому было решено выполнять работу поэтапно. В качестве альтернативы выпускаются приказы принять в эксплуатацию определённые объекты. Почему возникла такая проблема? Дело в том, что раньше было очень многоведомственных сетей, за которыми ухаживали рабочие тех или иных предприятий. Взять, например, Кожзавод – у них есть свои канализационные очистные сооружения. Когда оно работало на полную мощность, там был свой обслуживающий персонал. А сейчас они заброшены и их нужно передавать на баланс города. И таких случаев по городу немало", – рассказал об одной из городских проблем Талгат Кенжебаев.

Нехватка специалистов и скромная зарплата также снижают градус оптимизма на предприятии. Средний оклад у сотрудников "Семей водоканала" – 225 тысяч тенге. Острый недостаток в кадрах ощущается из-за нехватки слесарей ремонтно-восстановительных работ, сварщиков, водителей. Так, на всё предприятие сейчас работают всего три сварщика.

"Главная мечта нашего предприятия – это достойная зарплата для наших коллег. Однако она зависит от тарифа. Учитывая то, что поднятие тарифа маловероятно, мы планируем оптимизировать производство, что приведёт к уменьшению расходов и возможному увеличению зарплаты. К сожалению, тариф не учитывает реальную инфляцию, ведь цены на ГСМ, налоги, тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, что не отражается в действующем тарифе", – сетует Талгат Кенжебаев.

Между тем, общественники Семея не раз предлагали другой вариант решения проблемы: оставить для населения существующий тариф или даже снизить его, а все расходы по ремонту, обслуживанию и реконструкции сетей возложить на бюджет, поскольку речь идёт о стратегическом коммунальном благе.

На сегодня стоимость воды для населения Семея составляет 79,52 тенге за кубометр с НДС, а услуги канализации – 67,2 тенге с НДС. В июле этого года тариф поднялся на 9%.

Фото: Альбина Халел