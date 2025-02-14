На фестивале "Город рабочих профессий" студенты колледжа энергетики и электронных технологий Алматы продемонстрировали разработанную ими автономную систему отопления и горячего водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Она функционирует благодаря системе автоматического управления температура регулируется с высокой точностью, что позволяет снизить затраты на отопление и повысить уровень комфорта. Работая с современными технологиями, студенты не только осваивают актуальные инженерные решения, но и получают ценный практический опыт, необходимый для будущей профессиональной деятельности.

"Этот проект наглядно показывает, как можно применять теоретические знания на практике. Мы не просто учимся - мы готовимся к реальным условиям работы, что делает нас более уверенными в своей профессии", - отметил студент колледжа Кырыкбай Алпамыс.

Подобные инициативы не только укрепляют знания учащихся, но и развивают их профессиональные компетенции. Опыт работы с инновационными технологиями поможет студентам успешно адаптироваться к требованиям современной промышленности и вносить вклад в ее развитие.