Инновационную операцию провели медики Астаны пятилетнему пациенту

Фото: акимат Астаны

Инновационную операцию провели столичные медики пятилетнему пациенту из Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Пятилетний пациент родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. В три года родители приобрели ему промежуточный аппарат, который носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребёнок не отставал в развитии, пока не дорастёт до операции. Теперь он сможет снять временный аппарат, поскольку столичные врачи провели ребенку операцию в рамках ОСМС.

Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали проводиться в рамках медстрахования в Казахстане в этом году. Ранее лорхирурги многопрофильной городской детской больницы №2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным методам лечения и считается высокотехнологичной медицинской услугой.

"Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию, – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда идут вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще, это врождённый порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами", - отметил заведующий лор отделением МГДБ №2 Арман Абилев.

Операция показана детям с двусторонней тугоухостью, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или резко сужен слуховой проход.

"Теперь в рамках ОСМС мы будем делать такие операции регулярно. Такую операцию делают примерно с четырёх лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживлённому в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передаётся на внутреннее ухо, и ребёнок начинает слышать", - добавил лор-хирург.

Отметим, что ребёнок ранее оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путём. Но в таких случаях довольно часто возникает закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций в виду частых рецидивов. Сейчас у пациента ранний послеоперационный период, он получает поддерживающую терапию. Скоро ребёнок будет выписан и поедет домой под наблюдение атырауских отоларингологов. Примерно через месяц к импланту будет присоединён речевой процессор. Его нужно будет менять каждые пять лет, а вот сам имплант не потребует переустановок.