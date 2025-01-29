В 2024 году по поручению Главы государства была решена проблема хронического недофинансирования отрасли, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на Минсельхоз.

"Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста. В этом заинтересованы и бизнес, и государство. Прежде всего, это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Жизнь и благополучие жителей села также напрямую зависят от состояния отрасли", - поручил Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана.

Отметим, значительные средства были выделены на весенне-полевые, уборочные работы и лизинг сельхозтехники. Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге под 5% годовых – в предыдущие годы данный объем не превышал 160 млрд тенге. Принятые меры позволили аграриям провести все необходимые агротехнические мероприятия в полном объеме. При этом доля используемых ими элитных семян выросла с 7,1% до 9%.

Малые и средние хозяйства, составляющие 90% заемщиков, получили необходимые ресурсы для развития.

"В результате, в 2024 году впервые за последние 13 лет Казахстан собрал 26,7 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Рост объемов производства в растениеводстве на 21,1% и в животноводстве на 3,2%способствовал увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства на 13,7%, составив 8,3 трлн тенге", - говорится в сообщении.

Сегодня агропромышленный комплекс Казахстана обеспечивает занятость более 1,1 млн человек, что напрямую влияет на финансовое благополучие более 4 млн граждан.Сельское хозяйство становится не только важным экономическим сектором, но и основным фактором социальной стабильности.

"Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По итогам 2024 года отечественное производство продуктов питания составило 3,2 трлн тенге, индекс физического объема сложился на уровне 102,9%.

Доля переработанной сельхозпродукции составила 40%.Во исполнение поручения Главы государства по доведению доли переработанной сельхозпродукции до 70% утвержден Комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции до 2028 года, в рамках которого в 2024 году введено в эксплуатацию 286 проектов на сумму 279,6 млрд тенге, включая производство растительного масла и муки, что способствует не только удовлетворению внутреннего спроса, но и увеличению экспортного потенциала.

К слову, комплексный план направлен на обеспечение перерабатывающих предприятий доступным сырьем и предоставление льготных кредитов, что в свою очередь будет способствовать росту экономики и улучшению социального положения населения.

"В результате принятых мер по итогам 2023 года по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% (мука пшеничная, соль, хлеб, рис, макароны, масло подсолнечное, картофель, баранина, говядина, морковь, огурцы), по 13 продтоварам обеспеченность составляет 80% (яйца куриные, конина, томаты, молоко, крупа гречневая, капуста, перец, лук, свекла столовая, кисломолочные продукты, масло сливочное, яблоки)", - сооббщили в ведомстве.

Для уменьшения импортозависимости до 2027 года планируется реализация 570 проектов на сумму 2,1 трлн.тенге, что создает дополнительные возможности для улучшения социальной инфраструктуры и повышения жизненного уровня в селах.

В том числе 105 проектов в сфере животноводства на сумму 152,1 млрд.тенге, 101 - по строительству молочно-товарных ферм на сумму 263 млрд.тенге, 31 – по птицеводству на сумму 397,7 млрд.тенге, 108 - по переработке на сумму 582,6 млрд.тенге.

Привлечение инвестиций в АПК также способствует экономическому росту, стимулирует развитие инфраструктуры в сельских населенных пунктах.

Увеличение производства и экспорта зерна повышает доходы представителей аграрного сектора.

В рамках поручения Главы государства об укреплении экспортного потенциала сельского хозяйства продолжается работа по сохранению традиционных рынков сбыта, диверсификации экспорта.

Казахстан является крупнейшим экспортером зерновых в регионе и ежегодно экспортирует порядка 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн составляет пшеница. В 2024 году экспортировано 8,1 млн тонн.

Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, всего 24 страны. Возобновлены поставки в Иран и Азербайджан.

"Одним из важнейших шагов государственной политики является программа "Ауыл аманаты". Программа призвана повысить уровень жизни сельчан и в целом, производит социальный мультипликативный эффект: каждый новый агропроект создает на селе новые рабочие места, способствуя снижению уровню безработицы. В рамках программы с 2023 года создано свыше 16,4 тысяч рабочих мест", - добавили в Минсельхозе.

В 2024 году выдано 580 микрокредитов на сумму 6,5 млрд. тенге с созданием 744 новых рабочих мест, профинансировано 145 сельхозкооперативов на сумму 3,6 млрд. тенге.