В Астане на выставочной площадке EXPO с 11 по 15 февраля проходил фестиваль "Город рабочих профессий", который стал первым мероприятием, проведённым в рамках года рабочих профессий, объявленного главой государства. Основной целью фестиваля было объединение будущих специалистов (школьников и студентов), работодателей из разных отраслей, а также представителей учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz.

В выставочном центре было организовано 40 интерактивных площадок, на которых презентовано более 200 рабочих специальностей, актуальных сегодня в разных отраслях. Общая численность посетителей выставки достигла 50 тысяч, из которых 60 процентов пришлось на школьников и студентов.

Предприятия, принявшие участие в мероприятии, работают в таких отраслях как логистика, металлургия, горнорудная промышленность, энергетика, машиностроение, строительство, нефтегазовая отрасль и других. В рамках фестиваля проведены семинары, мастер-классы, ярмарки вакансий, а также инновационные сессии, одна из которых была посвящена транспорту будущего.

"Сегодня мы обсуждаем одно из ключевых направлений будущего – развитие транспорта и подготовку специалистов, которые будут востребованы в ближайшие 5-10 лет. Автомобильная промышленность Казахстана переживает динамичные изменения: мы наблюдаем переход к электрическому и автономному транспорту, цифровизацию процессов производства и сервиса, а также повышение требований к экологии и безопасности. Это неизбежно формирует новые вызовы для подготовки кадров", – заявил в ходе выступления на фестивале руководитель корпоративного университета завода QazTehna Айдос Айтбаев.

"Транспорт будущего — это не просто машины без водителя и электрические двигатели. Это символ того, как далеко может зайти человечество, если объединит технологии и таланты. Через 5 лет мы увидим не просто новые автомобили, но и новое мышление. Инновации важны, но в центре всегда остаётся человек — его идеи, таланты и стремление к развитию", – сказала советник председателя правления ГК Allur Айгуль Ахметова.

Представители разных предприятий автомобильной отрасли сходились во мнении о том, что на сегодня в стране недостаточно образовательных программ по техническим специальностям, а некоторые профессии пока что не имеют официального признания в Казахстане.

Вообще с точки зрения широты перечня специальностей, которые востребованы уже сегодня и по имеющимся прогнозам останутся востребованы на горизонте ближайшего десятилетия, предприятия машиностроения и автопрома выделились больше остальных.

На момент проведения фестиваля в Казахстане действует 8 крупных предприятий в 6 регионах, которые в общей сложности только в ближайший год испытывают необходимость в наборе около 5 тысяч специалистов. С учётом того, что в обозримой перспективе будут запущены новые предприятия, этот показатель, по всей вероятности, заметно вырастет.

Глава государства в ходе посещения фестиваля подчеркнул, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно. Кроме того, по мнению президента, для реализации крупных проектов в разных отраслях в Казахстане будут крайне востребованы квалифицированные специалисты.