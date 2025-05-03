В Казахстане продолжается активное развитие инклюзивного образования. По данным Министерства просвещения, на сегодняшний день 90 процентов школ страны уже создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Это стало возможным благодаря системным изменениям, направленным на поддержку таких детей на всех уровнях образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Впервые в стране был разработан стандарт специальной психолого-педагогической поддержки. Он закрепляет единый подход к сопровождению детей с особыми потребностями — от дошкольного воспитания до технического и профессионального образования. Параллельно ведётся работа над законом "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями", который объединит усилия различных ведомств и обеспечит поддержку не только детям, но и их семьям.

"В организациях образования уже введены новые должности, такие как педагог-ассистент и специальный педагог. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата теперь предусмотрен индивидуальный помощник, который обеспечивает физическое сопровождение. В регионах открываются кабинеты поддержки и коррекции, развивается сеть специализированных организаций. Всего в стране сейчас функционируют 504 такие учреждения, а при школах открыто 121 кабинет сопровождения. Особое внимание уделяется обучению специалистов. Более десяти тысяч педагогов уже прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми, нуждающимися в особом подходе. Центры психологической помощи за последний год оказали поддержку более чем 250 тысячам школьников и их родителям", — сообщили в ведоммстве.

На законодательном уровне также реализуются меры социальной поддержки. Увеличена квота приёма в колледжи для лиц с инвалидностью — с одного до десяти процентов. В школах и колледжах внедрены QR-коды, с помощью которых учащиеся могут анонимно обратиться в контакт-центр "111" и получить необходимую психологическую, юридическую или социальную помощь.

На следующий год запланировано увеличение штата органов опеки в два с половиной раза. Наставники детей-сирот будут проходить обязательную психологическую подготовку. Кроме того, государство выделило более 12 миллиардов тенге на обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов, обучающихся в частных школах.