Инклюзивную школу открыли в Семее ко Дню Республики

Фото: Альбина Халел

Современная школа на 300 мест оснащена уникальным оборудованием.

Инклюзивную школу открыли в Семее. Учебное заведение площадью почти пять тысяч квадратных метров жители посёлка Степной ждали 30 лет. В школе предусмотрена возможность обучения детей с особыми образовательными потребностями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Здание возводили полтора года. На его строительство затрачено 1,3 миллиарда тенге.

Фото Екатерины Гуляевой

Двухэтажное здание с подвалом, просторной пришкольной территорией, футбольным, баскетбольным и волейбольным полями откроет двери со второй четверти учебного года. Школе присвоили номер 46, дети будут получать образование на казахском и русском языках.

"Открытие школы - это большая радость для жителей посёлка Степной. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети получали качественное образование и стали конкурентоспособными гражданами нашей независимой страны. Школа оснащена кабинетами новой модификации. Безопасность учебного процесса обеспечивают 24 камеры внутреннего и 15 камер наружного видеонаблюдения. В школе функционируют столовая на 108 мест, актовый зал на 100 мест, библиотека с компьютером, подключенным к Интернету, что даёт возможность детям заниматься с электронными учебниками", - рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела образования Семея Биржан Булабаев.

К учебному процессу уже готовы 19 кабинетов, четыре учебно-научных лаборатории с современным учебным пособием, лингофонный кабинет, спортивный зал с раздевалками и душевыми кабинами и два медицинских кабинета.

"Огромное спасибо всем причастным к строительству новой школы. Особенно руководству города и области Абай, - выразила свою благодарность от имени всех жителей руководитель инициативной группы посёлка Степной Гульжан Магавьянова. – Больше 30-ти лет мы ждали этого события. Ведь школа – это не просто здание, это - мир, в котором живут дети, а новая школа - это новый, особый мир ожидания и надежд".

Большое внимание государством уделяется инклюзивному образованию. Так, в здании созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями: установлены стационарные пандусы, лифт, есть специальные сантехнические условия, плюс в каждом классе имеются парты для комфортного учебного процесса детей-инвалидов.

Всего в Семее функционирует 68 школ, а по области Абай – 301 учреждение. В регионе существует дефицит ученических мест. Поэтому до 2026 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" в Семее планируют построить ещё пять школ и покрыть дефицит 3200 ученических мест. Это две школы на 1290 мест в новом микрорайоне Карагайлы, школы на 600 мест в микрорайонах Водный и Аксай, а также учреждение на 300 мест в посёлке Восточный правый.

Фото: Альбина Халел