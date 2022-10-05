Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау

Фото: ДЧС области

Пожар был ликвидирован сразу же. К счастью, обошлось без пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

По данным спасателей, пожар произошел в 07:22 утра. На парковке "Halyk Bank" произошло горение бронированного инкассаторского автомобиля марки "Газель".

"Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части", - проинформировали в ведомстве.

По ущербу не сообщается.