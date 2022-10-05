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ДЧС области Вчера, 23:10
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Фото: ДЧС области

Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау

Пожар был ликвидирован сразу же. К счастью, обошлось без пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

По данным спасателей, пожар произошел в 07:22 утра. На парковке "Halyk Bank" произошло горение бронированного инкассаторского автомобиля марки "Газель".

"Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части", - проинформировали в ведомстве.

По ущербу не сообщается. 

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#Актау #банк #Пожар
Журналист
Вчера, 23:10
125
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