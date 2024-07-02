Инкассатор застрелился в здании банка в Актау

Трагедия произошла в здании Halyk Bank в Актау. Как сообщают местные СМИ, сотрудник инкассации похитил 10 миллионов тенге, а затем закрылся в подвале и выстрелил себе в голову из табельного оружия, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты издания inAktau.kz уточняют, что инцидент произошёл в 14 микрорайоне.

Информацию СМИ подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области. Но подробности случившегося пока не озвучили.

Как сообщают очевидцы произошедшего, на данный момент на месте происшествия работают полицейские, а подвальное помещение банка оцеплено сотрудниками СОБРа.