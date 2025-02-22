В Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь службе инкассации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Алгинском районе Актюбинской области на 43 км автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань" в снежном заносе застрял инкассаторский автомобиль. Спасатели МЧС из снежного заноса отбуксировали на очищенный участок дороги инкассаторский автомобиль", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, в медицинской помощи спасённые не нуждались.