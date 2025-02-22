Инкасаторская машина застряла в снежном заносе в Актюбинской области
Вытаскивать её пришлось сотрудникам МЧС.
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
144Фото: скриншот с видео
В Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь службе инкассации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Алгинском районе Актюбинской области на 43 км автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань" в снежном заносе застрял инкассаторский автомобиль. Спасатели МЧС из снежного заноса отбуксировали на очищенный участок дороги инкассаторский автомобиль", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, в медицинской помощи спасённые не нуждались.
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