  • 22 Февраля, 22:40
  • BAIGENEWS

Инкасаторская машина застряла в снежном заносе в Актюбинской области

Вытаскивать её пришлось сотрудникам МЧС.

Сегодня, 21:32
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:32
Сегодня, 21:32
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Фото: скриншот с видео

В Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь службе инкассации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Алгинском районе Актюбинской области на 43 км автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань" в снежном заносе застрял инкассаторский автомобиль. Спасатели МЧС из снежного заноса отбуксировали на очищенный участок дороги инкассаторский автомобиль", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, в медицинской помощи спасённые не нуждались.

 

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