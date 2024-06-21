Инициаторы петиции по утильсбору снова саботировали посещение завода

Инициаторы петиции с требованием отмены утилизационного сбора снова саботируют посещение заводов, передаёт BaigeNews.kz.

20 июня рабочая группа по рассмотрению петиции прибыла в Семей для посещения предприятий.

"Однако инициаторы и активисты петиции, ранее саботировавшие посещение заводов в Кокшетау и Алматы, вновь не явились на встречу рабочей группы", – сообщает министерство промышленности и строительства РК.

Остальной состав группы посетил ТОО "Вельт Логистик". В сфере деятельности компании – производство тентованных, изотермических и промтоварных фургонов, а также фургонов-рефрижераторов. Годовой оборот составляет более 1,6 млрд тенге, площадь предприятия – 4000 квадратных метров.

На территории завода расположены цеха сварки, окраски, сборки, деревообрабатывающий цех, цех по пошиву тентов и склад компонентов. Кроме того, в 2024 году начато строительство производственного завода с расширением до 12 тысяч квадратных метров.

"Основным потребителем продукции ТОО "Вельт Логистик" является ТОО "СемАЗ". Мы расширяем производство, приобрели 15 гектаров земли. Наряду с нами они приобретают землю недалеко от нас для того, чтобы оба предприятия были рядом. Мы собираемся сделать мелкоузловую сбору CKD нескольких моделей на новых площадях, одна из них – ГАЗель. Изотермические будки и всю надстройку для модели ГАЗель как раз и будет делать ТОО "Вельт Логистик", которую мы посетили. Большая часть производимой продукции предприятия делается из казахстанского металла Qarmet", – сказал заместитель генерального директора ТОО "СемАЗ" Кадыролла Жумагулов.

Члены рабочей группы для подробного рассмотрения петиции ознакомились с ходом производства завода.

В составе рабочей группы депутаты парламента РК, вице-министры министерства промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, МЦРИАП, АО "Жасыл Даму", Казахстанского автомобильного союза, Союза промышленных инвесторов Казахстана, Союза независимого бизнеса Казахстана, а также инициаторы петиции. Утверждён график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы.