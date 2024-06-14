Инициаторы петиции по утильсбору саботировали посещение завода в Кокшетау

Члены рабочей группы по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора прибыли в Кокшетау для посещения завода "Камаз-Инжиниринг", однако инициаторы документа отказались пройти на производство, передает Baigenews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

"Трое активистов-инициаторов петиции при входе на территорию производственного цикла "Камаз-Инжиниринг" начали провоцировать рабочую группу не посещать предприятие, так как им не предоставили запись рабочей группы от 13.06.2024 года. Учитывая то, что С. Бокаев и его сторонники покинули заседание, не дождавшись передачи записи, сотрудники министерства загрузили запись на облако и направили ссылку С. Бокаеву", - объяснили инцидент в минпромышленности.

Активистам было предложено снимать то, что им интересно, и, после посещения каждого завода, передать им запись на флешке.

"Однако их целью было не посещение, а провокация и они отказались заходить на предприятие", - отметили в ведомстве.

В Министерстве промышленности и строительства заверили, что ссылка на полную запись посещения рабочей группы заводов будет опубликована в социальных сетях ведомства.

Напомним, что петиция об отмене утильсбора на портале E-Petition.kz собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Ранее, в министерстве промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции.

На встрече, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест в случае, если утильсбор будет отменён.

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков в свою очередь, отметил, что важно рассмотрение петиции проводить в конструктивном ключе – для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон.

Там же был утверждён график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы. Члены рабочей группы, помимо завода в Кокшетау, планировали побывать на ТОО "КАИК", ЧК "Kazrost Engineering LTD", ТОО "Hyundai Trans Auto" и ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" в Алматы, ТОО "СемАЗ" и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" в Семей, а также ТОО "СарыаркаАвтоПром", ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" и АО "Агромашхолдинг KZ" в Костанае.