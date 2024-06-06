Инициаторы петиции по утильсбору отказались от участия в заседании рабочей группы

Заседание Рабочей группы по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

Министерством были приглашены все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организованные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечена съемка рабочего заседания и протокол заседания.

“Следует отметить, что регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства ― стратегического объекта ― предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции С.Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание Рабочей группы”, - говорится в сообщении.

В связи с этим по независящим от Министерства промышленности и строительства РК причинам, заседание пришлось отменить.

"Для участия в заседании собрались депутаты Парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы Министерство предоставило ему видео и стенограмму с заседания Рабочей группы по его завершении", ― отметили в пресс-службе МПС РК.

В Министерстве также отметили, что рассчитывают на более конструктивное построение диалога в дальнейшем.