Инициаторы петиции об отмене утильсбора прибыли в Костанай для посещения завода с рабочей группой

Рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора прибыла в Костанай. Активисты, ранее не появлявшиеся на встречах, приехали для посещения ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Среди членов рабочей группы депутаты парламента, вице-министры министерства промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Жасыл Даму", ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", "Союз независимого бизнеса Казахстана", а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии", независимого автомобильного союза и ОФ "Әділдік үшін".

Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан – это предприятие по производству тракторов марки BELARUS. Производственная мощность объекта рассчитана на выпуск 3 000 тракторов в год. Предприятие производит 20 моделей сельскохозяйственных машин.

Участники рабочей группы посетили завод в целях ознакомления с ходом производства, наблюдали за процессом сборки трактора с нуля.

Далее группа планирует посетить заводы АО "АгромашХолдинг KZ", Allur, ТОО "KamLitKZ", а также Костанайский колледж автомобильного транспорта.