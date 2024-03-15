Инициативы Съезда лидеров мировых и традиционных религий обсуждают в казахстанских вузах

Ведущие вузы Казахстана стали площадкой для обсуждения концепции развития съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz.

Цель лекций предоставить дальнейшее видение развития Съезда и его роли в развитии и укреплении межрелигиозного диалога и сотрудничества в современном мире.

В ходе лекции главный эксперт Центра доктор PhD Руслан Ибраев ознакомил студентов, магистрантов и профессорско-преподавательский состав с содержанием и основными положениями "Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 гг."

"Ключевым элементом парадигмы развития Съезда становится объединение усилий религиозных лидеров для содействия решению наиболее актуальных проблем человечества. Миссией Съезда определены дальнейшее укрепление взаимного понимания и уважения между общинами мировых и традиционных религий, а также реализация потенциала духовной дипломатии для содействия созданию справедливого, безопасного и процветающего будущего" - подчеркнул лектор.

Лекции прошли на базе университетов г. Алматы Казахского национального университета им. аль-Фараби, Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак, а также Казахского Национального педагогического университета им. Абая.

Также следует отметить, что Центром запланировано проведение онлайн-лекций по разъяснению ключевых месседжей Концепции развития Съезда с такими учебными заведениями Казахстана, как Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А.Яссави, Кызылординский университет им. Коркыт Ата, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова и Атырауский университет им.Х.Досмухамедова.