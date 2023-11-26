  • 26 Ноября, 11:37
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Инициативы предвыборной программы Токаева: что сделано за год

Сегодня, 09:00
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akorda.kz Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: akorda.kz

В специальном выпуске проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz обзор главных инициатив Касым-Жомарта Токаева, озвученных в своей предвыборной программе в 2022 году. Ровно год назад 26 ноября состоялось торжественное вступление в должность Главы государства. Какие проекты и поручения президента были исполнены в 2023 году, смотрите в нашем специальном видеообзоре.

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