Инициативы предвыборной программы Токаева: что сделано за год
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
81Фото: akorda.kz
В специальном выпуске проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz обзор главных инициатив Касым-Жомарта Токаева, озвученных в своей предвыборной программе в 2022 году. Ровно год назад 26 ноября состоялось торжественное вступление в должность Главы государства. Какие проекты и поручения президента были исполнены в 2023 году, смотрите в нашем специальном видеообзоре.
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