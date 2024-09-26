Инициативы по защите объектов всемирного наследия Казахстана обсудили эксперты

В КазНПУ имени Абая состоялось заседание рабочей группы по разработке комплекса мероприятий по охране исторического и культурного наследия Казахстана, находящегося под защитой ЮНЕСКО, под председательством министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках мероприятия министр встретилась с руководством университета и ознакомилась с деятельностью учебного заведения. Также Аида Балаева посетила музей, в котором выставлены творческие и ремесленные работы выпускников. Особое внимание уделено выставке, посвящённой древней игре — шашкам. Министр отметила важность популяризации национальных видов спорта в Казахстане и их значительную роль в культурном наследии страны, подчеркнув, что необходимо продвигать эти виды спорта среди молодёжи.

Аида Балаева акцентировала внимание на важности сохранения и продвижения исторического и культурного наследия Казахстана, подчеркнув, что эта встреча является важным шагом на пути к обеспечению комплексных мер по охране объектов, включённых в список Всемирного наследия. Она призвала членов рабочей группы активно участвовать в разработке предложений и в реализации мероприятий, направленных на защиту и сохранение национального наследия для будущих поколений.

На заседании обсудили ключевые вопросы реализации Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, а также вызовы и перспективы в области сохранения культурных традиций. Участники выразили мнения по поводу часто используемых терминов "нематериальные" и "неосязаемые ценности", а также обсудили меры по совершенствованию системы охраны объектов культурного наследия в Казахстане. Предложены новые инициативы по защите и развитию исторического и культурного наследия, участники поделились опытом в данной сфере и обозначили приоритетные направления для дальнейшей работы.

Профессор КазНПУ имени Абая, член Национального комитета по охране нематериального культурного наследия РК Жанерке Шайгозова выступила с докладом на тему "Вызовы и перспективы сохранения нематериального культурного наследия в рамках проекта "Абай жолымен". Основной целью проекта является создание устойчивой базы для действий и мер, направленных на эффективную защиту и продвижение культурного наследия Казахстана как внутри страны, так и за её пределами.

В рамках проекта впервые в стране поднимаются вопросы образования, информационно-методической работы и повышения квалификации специалистов в области нематериального культурного наследия. Будут разработаны и апробированы междисциплинарные образовательные программы для подготовки специалистов в области историко-культурного наследия. Планируется реализация научных проектов в сфере нематериального культурного наследия, включая исследование, реставрацию и музеефикацию знаковых памятников на Великом Шёлковом пути (Сығанақ, Жетіасар, Қаялық и др.). Также будут созданы международные и национальные сети центров Абая, направленные на популяризацию культурного наследия Казахстана как внутри страны, так и за её пределами, и веб-портал "Наследие в цифровом формате", который отразит историко-культурное и нематериальное наследие Казахстана.

"Необходимо усилить работу специальной группы, направить её на эффективную популяризацию национальных ценностей, отражающих казахскую культуру, обычаи и традиции среди молодого поколения. Важно обеспечить преемственность поколений, изучение элементов нашего национального кода и правильное их использование, а также разработать рекомендации и конкретные предложения", — отметила министр.

Заседание завершилось обсуждением дальнейших шагов по реализации предложенных мер, координации усилий всех заинтересованных сторон и разработке конкретных рекомендаций для эффективной реализации программы по охране нематериального культурного наследия.