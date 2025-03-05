Инициатива депутата мажилиса от партии Respublica Олжаса Куспекова официально принята и уже работает. Теперь военнослужащие срочной службы получают важные социальные гарантии, передаёт BaigeNews.kz.

Cрочников освободили от выплат по кредитам и займам на время службы и два месяца после демобилизации. Банки и финансовые организации получили чёткий алгоритм действий: они приостанавливают взыскания, судебные иски и другие меры по долгам срочников.

Во-вторых, запущена программа "Срочник 2.0", по которой лучшие военнослужащие смогут поступить в вузы без сдачи ЕНТ и получить государственный грант. Им также гарантировано место в общежитии в первый год учебы.