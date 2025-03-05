  • 5 Марта, 19:50
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Инициатива мажилисмена вступила в силу: военнослужащие могут поступить в вуз без сдачи ЕНТ

Также срочников освободили от выплат по кредитам и займам на время службы.

Сегодня, 18:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
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Фото: baigenews.kz

Инициатива депутата мажилиса от партии Respublica Олжаса Куспекова официально принята и уже работает. Теперь военнослужащие срочной службы получают важные социальные гарантии, передаёт BaigeNews.kz

Cрочников освободили от выплат по кредитам и займам на время службы и два месяца после демобилизации. Банки и финансовые организации получили чёткий алгоритм действий: они приостанавливают взыскания, судебные иски и другие меры по долгам срочников.

Во-вторых, запущена программа "Срочник 2.0", по которой лучшие военнослужащие смогут поступить в вузы без сдачи ЕНТ и получить государственный грант. Им также гарантировано место в общежитии в первый год учебы. 

"Эта инициатива имеет большой мультипликативный эффект. Она не только снижает финансовую нагрузку на срочников и их семьи, но и делает службу привлекательнее, что повышает престиж армии. Кроме того, это вклад в экономику страны: после службы мотивированные молодые люди смогут получить образование, развивать свои профессиональные навыки и вносить вклад в развитие Казахстана", - отметили в пресс-службе партии Rеspublica.

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