Информирующее о погоде табло появилось на трассе в Мангистау

Фото: Lada.kz

На одном из участков трассы республиканского значения в Мангистауской области установлено информационно-электронное табло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

На основании представления управления административной полиции, АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтожол" на автодороге Жетыбай-Шетпе установили табло.

Как отметили в департаменте полиции региона, устройство предупреждает водителей об изменении погодных условий и указывает на соблюдение соответствующей скорости.

Напомним, в воскресенье во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение.