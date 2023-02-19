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Lada.kz Сегодня, 12:17
93
Сегодня, 12:17
93
Фото: Lada.kz

Информирующее о погоде табло появилось на трассе в Мангистау

На одном из участков трассы республиканского значения в Мангистауской области  установлено информационно-электронное табло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

На основании представления управления административной полиции, АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтожол" на автодороге Жетыбай-Шетпе установили табло.

Как отметили в департаменте полиции региона, устройство предупреждает водителей об изменении погодных условий и указывает на соблюдение соответствующей скорости.

Напомним, в воскресенье во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

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#дороги #Мангистау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:17
93
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