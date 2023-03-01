Информацию об отсрочке и освобождении от армии начнут рассылать по SMS

Фото: BaigeNews.kz

С 1 марта казахстанцы смогут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS-рассылку, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Бауржан Артыков.

По его словам, государственную услугу по предоставлению сведений о статусе прохождения воинской службы граждане могут получить без документов.

"Благодаря информационно-аналитической системе SmartDataUkimet, уже установлено более 500 тысяч призывников, имеющих право на отсрочку. С сегодняшнего дня эта категория граждан получает SMS-уведомления об отсрочке призыва. Цифровизация воинского учета граждан позволяет решать многие вопросы дистанционно, исключая личный контакт. Учитывая, что реализуемый проект является пилотным, возможно, не все получат такие уведомления", - сообщил Бауржан Артыков на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что в таких случаях, гражданам, имеющим право на отсрочку, необходимо обратиться за получением государственной услуги по предоставлению отсрочки через портал электронного правительства