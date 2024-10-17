Информацию об изменении пенсионных выплат в Казахстане прокомментировали в Минтруда

В Минтруда заявили о том, что информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах об изменении подхода осуществления пенсионных выплат из государственного бюджета с 1 января 2025 года, не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"Неизвестные лица распространяют в мессенджерах и соцсетях недостоверную информацию о том, что якобы межведомственной комиссией разработан законопроект о введении надбавки к пенсиям в размере от 39 000 до 45 000 тенге вместо базовой пенсионной выплаты, в зависимости от трудового стажа. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что пенсионные выплаты в Казахстане формируются из трёх составляющих: базовая, солидарная и накопительная", - заявили в ведомстве.

Базовая пенсия назначается всем, кто достиг пенсионного возраста. При определении её размера учитывается весь трудовой стаж на дату достижения пенсионного возраста. Минимальный размер базовой пенсии при стаже 10 лет и менее составляет 65 процентов от величины прожиточного минимума или 28 215 тенге. А максимальный размер в этом году составляет 105 процентов от прожиточного минимума или 45 578 тенге. С ежегодным увеличением прожиточного минимума повышается размер базовой пенсии.

Пенсию по возрасту, или как её называют солидарная пенсия, получают граждане, имеющие трудовой стаж не менее шести месяцев до 1 января 1998 года. Её размер зависит от стажа работы до этого периода и среднемесячного дохода. Ежегодно размеры солидарных пенсий индексируются с опережением уровня инфляции на два процента.

Накопительная пенсия выплачивается лицам, которые участвуют в накопительной пенсионной системе путём уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов. Размеры накопительной пенсии зависят от периода участия в системе и объёма пенсионных накоплений. Чем больше накопления – тем выше размер пенсии.