  • 27 Сентября, 03:59
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Информацию об избиении мужчины участковым опровергли в ДП Алматы

Сегодня, 01:16
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иллюстративное/baigeNews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 01:16
Сегодня, 01:16
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Фото: иллюстративное/baigeNews.kz/Арман Мухатов

В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что полицейский избил мужчину на стихийном рынке города, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в социальных сетях. На проезжей части возле колёс автомобиля скорой помощи лежал мужчина. Рядом столи полицейские.

"Очевидцы утверждают, что участковый из Алмалинского района города Алматы по имени Серик разбил голову человеку за то, что он просто торговал", — отмечается в комментарии к видео.

Публикацию прокомментировали в ДП Алматы. Здесь сообщили, что жители домов на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Толе би жалуются на стихийную торговлю, и в этот район с регулярными рейдами выезжают сотрудники полиции.

"В ходе очередной отработки выявлен гражданин З., который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием, не удержался на ногах и упал. Ему своевременно была оказана первая медицинская помощь. За нарушение требования ст.449 Кодекса РК об административных правонарушениях гр.З. привлечён к адмответственности. Сведения о нанесении мужчине телесных повреждений сотрудником полиции ложные и умышленно вводят общественность в заблуждение", — ответили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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