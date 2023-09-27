Информацию об избиении мужчины участковым опровергли в ДП Алматы

В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что полицейский избил мужчину на стихийном рынке города, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в социальных сетях. На проезжей части возле колёс автомобиля скорой помощи лежал мужчина. Рядом столи полицейские.

"Очевидцы утверждают, что участковый из Алмалинского района города Алматы по имени Серик разбил голову человеку за то, что он просто торговал", — отмечается в комментарии к видео.

Публикацию прокомментировали в ДП Алматы. Здесь сообщили, что жители домов на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Толе би жалуются на стихийную торговлю, и в этот район с регулярными рейдами выезжают сотрудники полиции.