Информацию о задержании топ-менеджера опровергли в аэропорту Алматы
Вчера, 22:57
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Вчера, 22:57Вчера, 22:57
122Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о задержании заместителя руководителя административного управления аэропорта Алматы по делу о наркотиках. В пресс-службе воздушной гавани опровергли эти сообщения, передаёт BaigeNews.kz.
"Уфук Серт не задержан. Информация не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе, отметив, что АО "Международный аэропорт Алматы" сотрудничает с уполномоченными органами в рамках расследования.