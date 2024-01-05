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Информацию о задержании топ-менеджера опровергли в аэропорту Алматы

Вчера, 22:57
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 22:57
Вчера, 22:57
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о задержании заместителя руководителя административного управления аэропорта Алматы по делу о наркотиках. В пресс-службе воздушной гавани опровергли эти сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

"Уфук Серт не задержан. Информация не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе, отметив, что АО "Международный аэропорт Алматы" сотрудничает с уполномоченными органами в рамках расследования.

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