Информацию о выплате 70 тыс тенге от социального фонда прокомментировали в Минтруда

В Минтруда и соцзащиты населения прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о выплатах от неизвестного социального фонда не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - обратились сотрудники ведомства к казахстанцам.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

Граждан просят доверять информации только из официальных источников.

Распространение ложной информации карается по закону.