Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной

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ДЧС Шымкента назвал ложной распространяемую в мессенджерах информацию о возможном повторном землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что 21 марта в 22:47 в Шымкенте и других городах Казахстана зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 848 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. По шкале МSК-64 сила подземных толчков в Шымкенте составила три балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Информация о возможном повторном землетрясении ложная.

Просим жителей города не паниковать, читать только официальную информацию департамента по ЧС Шымкента", - отмечается в пресс-релизе ДЧС.

Как пишет "Sputnik Узбекистан", жители Узбекистана также почувствовали землетрясение. Сила подземных толчков в разных населённых пунктах составила от четырёх до шести баллов, а в Ташкенте - пять баллов.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в эпицентре в Афганистане магнитуда землетрясения составила 6,5.