Информацию о стрельбе у бара в Алматы прокомментировали в полиции
Подозреваемые в хулиганстве задержаны.
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
128Фото: pixabay
В соцсетях появились видео, автор которого утверждает, что возле парка 28 панфиловцев в Алматы произошла стрельба, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что инцидент произошёл в 4-5 часов утра 22 декабря у бара BARLAND.
Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, подозреваемые уже задержаны.
"По факту хулиганства управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.
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