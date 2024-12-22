В соцсетях появились видео, автор которого утверждает, что возле парка 28 панфиловцев в Алматы произошла стрельба, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что инцидент произошёл в 4-5 часов утра 22 декабря у бара BARLAND.

Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, подозреваемые уже задержаны.