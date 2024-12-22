  • 22 Декабря, 22:50
  • BAIGENEWS

Информацию о стрельбе у бара в Алматы прокомментировали в полиции

Подозреваемые в хулиганстве задержаны.

Сегодня, 21:48
АВТОР
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pixabay Сегодня, 21:48
Сегодня, 21:48
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Фото: pixabay

В соцсетях появились видео, автор которого утверждает, что возле парка 28 панфиловцев в Алматы произошла стрельба, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что инцидент произошёл в 4-5 часов утра 22 декабря у бара BARLAND.

Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, подозреваемые уже задержаны.

"По факту хулиганства управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

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