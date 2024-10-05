Информацию о скоплении большегрузов на границе с Россией опровергли в Комитете госдоходов

В Сети появилась информация о том, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России. Информацию об этом опровергли в Комитете госдоходов Министерства финансов РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Комитет госдоходов сообщает, что в настоящее время на пункте пропуска "Жайсан" скоплений грузовых автомашин не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышает 50 автомашин", — говорится в сообщении ведомства.

В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тысячи грузовых и легковых автомашин.

В Комитете также отметили, что на казахстанской стороне границы на пункте пропуска "Жайсан" функционирует по четыре дорожных полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска "Сагарчин" — по одной полосе.