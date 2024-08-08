Информацию о разовой выплате казахстанцам прокомментировали в Минтруда
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В Минтруда и социальной защиты населения прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тысяч тeнге, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы проверить наличие выплаты неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.
"Сообщаем, что такого вида выплаты не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - сообщили в Минтруда.
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