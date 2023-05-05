Информацию о продаже выпускникам материалов к экзаменам опровергли в НИШ

Фото: Instagram / anuar_zhangozin

Председатель правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин прокомментировал информацию о продаже выпускникам НИШ материалов к экзаменам, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о продаже материалов к экзаменам, которые сдают выпускники АОО "Назарбаев интеллектуальные школы". Хочу отметить, что данная информация не соответствует действительности. Любые экзаменационные материалы для проведения процедур оценивания учеников в наших школах разрабатываются в соответствии с международными стандартами. При их разработке соблюдаются меры конфиденциальности и безопасности, что исключает любую возможность утечки", — написал Жангозин в своём Instagram-аккаунте.

Он призывает не поддаваться на провокации.

"Мы придерживаемся строгих принципов честности и прозрачности в обучении наших учеников и абсолютно не одобряем любые формы мошенничества, включая продажу якобы наших экзаменационных материалов. Также хочу подчеркнуть, что подобные действия будут рассматриваться как серьёзное нарушение наших правил и могут привести к немедленному исключению/увольнению из учебного заведения и последующему привлечению к ответственности на законодательном уровне", — отметил Жангозин.