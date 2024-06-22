Информацию о пожаре в столичном ТРЦ Mega Silk Way назвали фейком
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
123Фото: МЧС РК
В столичном акимате прокомментировали информацию о пожаре в ТРЦ Mega Silk Way, передаёт BaigeNews.kz.
"Акимат района "Есиль" сообщает, что информация о возгорании в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way является фейком. В ТРЦ пожара или возгорания не было. Из-за отключения электроэнергии были запущены дизельные генераторы, и дым исходил от их работы", — сообщили в пресс-службе акимата Астаны.
В ведомстве уточнили, что опасности для гостей и сотрудников ТРЦ нет.
Напомним, в Астане продолжают тушить жилой комплекс на проспекте Туран, рядом с "Хан-Шатыром". Огнеборцы работают по повышенному рангу опасности. Эвакуированы семеро взрослых и один ребёнок. Информации о пострадавших не поступало.
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