Информацию о пожаре в столичном ТРЦ Mega Silk Way назвали фейком

В столичном акимате прокомментировали информацию о пожаре в ТРЦ Mega Silk Way, передаёт BaigeNews.kz.

"Акимат района "Есиль" сообщает, что информация о возгорании в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way является фейком. В ТРЦ пожара или возгорания не было. Из-за отключения электроэнергии были запущены дизельные генераторы, и дым исходил от их работы", — сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

В ведомстве уточнили, что опасности для гостей и сотрудников ТРЦ нет.

Напомним, в Астане продолжают тушить жилой комплекс на проспекте Туран, рядом с "Хан-Шатыром". Огнеборцы работают по повышенному рангу опасности. Эвакуированы семеро взрослых и один ребёнок. Информации о пострадавших не поступало.